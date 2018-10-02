Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Учёные Артур Эшкин, Жерар Муру, Донна Стриклэнд стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года. Об этом 2 октября сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевская премия 2018 года в области физики присуждена за открытия в области лазерной физики. Отмечается, что половина премии достанется Эшкину, а другая половина — Муру и Стриклэнд.

Напомним, Нобелевские премии в области физики, физиологии, химии, литературы и медицины, а также премия мира вручаются ежегодно с 1901 года.

В 2017 году лауреатами премии в области физики стали Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бэриш за «определяющий вклад в работу LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory) и наблюдение за гравитационными волнами».

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