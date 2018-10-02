Российские атомщики готовы к запуску реактора на СНУП-топливе

Москва, , 13:09 — REGNUM В России проведены многочисленные успешные испытания смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для реакторов на быстрых нейтронах, заявил научный руководитель предприятия АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля» (НИКИЭТ, Москва) Евгений Адамов.

О том, что результаты, полученные специалистами российской атомной отрасли, достаточны для начала эксплуатации реактора на быстрых нейтронах, ученый научный руководитель проектного направления «Прорыв» госкорпорации Росатом заявил на открытии V Международной научно-технической конференции «Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики».

«Уровень, который достигнут, вполне достаточен для того, чтобы начать эксплуатацию опытно-демонстрационного реактора в Северске», — сообщил Адамов.

Также ученый подчеркнул, что в настоящее время в России заканчивается сооружение завода по производству СНУП-топлива, а в 2019 году начнутся работы по сооружению реактора на быстрых нейтронах.

Читайте также: В Северске началось обучение реакторным технологиям на быстрых нейтронах