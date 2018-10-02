В Самаре гематому мозга удалили с помощью системы навигации

Самара, , 12:32 — REGNUM Первая в России операция по удалению гематомы головного мозга с применением навигационной системы проведена врачами самарской больницы имени Николая Пирогова. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Минздрава Самарской области.

Гематома образовалась у пациента после инсульта. Специалисты СамГУ создали трехмерную модель головного мозга с поврежденным участком. Перед операцией точное положение гематомы позволили определить навигационный маркер и система камер.

«Нам удалось в короткий срок выявить патологию, не повредив мозговую ткань», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением больницы, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев.

Вместе с подготовкой операция заняла 40 минут. Удаление гематомы произошло с минимальным риском для пациента, хотя в подобных случаях есть риск повреждения мозговых центров.

Операции с применением навигационной системы AUTOPLAN являются перпективными, отмечают специалисты. По ряду критериев технология опережает зарубежные аналоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уникальную операцию провели в Якутии. нейрохирурги восстановили кровоснабжение на ишемизированном участке мозга за счет создания дополнительного кровеносного сосуда.

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