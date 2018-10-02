Учёные впервые увидели образование «фотонных капель»

Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Учёные из США и Великобритании провели эксперимент, в результате которого впервые получили «фотонные капли». Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

«Фотонными каплями» называют конфигурации электромагнитных полей, которые образуются в оптической среде за счет уравновешивания сил притягивания и отталкивания.

Учёные следили за эволюцией временного профиля и орбитальным моментом лазерного пучка, который распространялся в стекле. После этого они сравнивали результаты с показателями теоретических расчетов.

Сравнение показало, что распространение лазерного пучка можно описать с помощью «фотонных капель». Таким образом, учёные впервые увидели на практике образование «фотонных капель».

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