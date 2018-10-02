Видео: в Швейцарии разработали четвероногого робота на колёсах

Цюрих, Швейцария, , 09:34 — REGNUM Инженеры из Швейцарии разработали четвероногого робота на колёсах. Об этом сообщается на сайте Arxiv.org.

Учёные создали алгоритм для управления четвероногими роботами, у которых на концах ног расположены колёса. Робот способен активно использовать два типа движений — с помощью движений ногами и с помощью колёс.

Отмечается, что под управлением такого алгоритма робот передвигается по местности с разным рельефом лучше, чем аналогичные разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из США создали систему роботов, предназначенную для создания объектов из стеклопластика.

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