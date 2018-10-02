Учёные создали гибрид солнечной панели и проточной батареи

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Учёные из США и Саудовской Аравии разработали устройство, объединяющее в себе солнечную панель и проточную батарею. Об этом сообщается в журнале Chem.

Устройство состоит из нескольких частей. В его верхней части располагается солнечная панель, а под ней находится активная зона проточной батареи, которая состоит из двух резервуаров. Кроме того, ко всем элементам присоединен блок управления, позволяющий управлять работой устройства и переключать режимы.

Отмечается, что устройство способно выдавать от проточной батареи 14,1% энергии, попавшей на солнечную панель.

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