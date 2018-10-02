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Учёные создали гибрид солнечной панели и проточной батареи

Наука

Устройство способно выдавать от проточной батареи 14,1% энергии, попавшей на солнечную панель

Учёные создали гибрид солнечной панели и проточной батареи
tatlin
Солнечный свет

Вашингтон, 2 октября 2018, 09:14 — REGNUM  Учёные из США и Саудовской Аравии разработали устройство, объединяющее в себе солнечную панель и проточную батарею. Об этом сообщается в журнале Chem.

Устройство состоит из нескольких частей. В его верхней части располагается солнечная панель, а под ней находится активная зона проточной батареи, которая состоит из двух резервуаров. Кроме того, ко всем элементам присоединен блок управления, позволяющий управлять работой устройства и переключать режимы.

Отмечается, что устройство способно выдавать от проточной батареи 14,1% энергии, попавшей на солнечную панель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали композитный материал для растягиваемых литий-ионных аккумуляторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные создали материал для растягиваемых аккумуляторов

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Научные исследования
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