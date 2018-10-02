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В топ-100 рейтинга RUR по естественным науками вошли три российских вуза

Наука

В этом году в рейтинге RUR Natural Sciences участвовал сразу 41 российский вуз

В топ-100 рейтинга RUR по естественным науками вошли три российских вуза
Студенческий билет

Москва, 2 октября 2018, 08:51 — REGNUM  Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Томский государственный университет (ТомГУ) вошли в топ-100 пятой редакции глобального рейтинга университетов RUR по естественным наукам, сообщает 2 октября РИА Новости.

Отмечается, что в 2018 году в рейтинге RUR Natural Sciences участвовал сразу 41 российский вуз, из них три вошли в топ-100 мирового рейтинга. При этом ранее ни один российский вуз не входил в первую сотню по естественным наукам.

Так, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ занял 52-е место, МФТИ — 69-е, ТомГУ — 84-е. На первом месте располагается Гарвардский университет (США), следом идет Оксфордский (Великобритания), замыкает тройку лидеров Северо-западный университет (США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский государственный университет имени Ломоносова сохранил место в топ-200 ежегодного рейтинга лучших мировых вузов Times Higher Education. Всего в рейтинг попали 35 российских вузов, что на восемь вузов больше, чем годом ранее. Второе место среди них занял Московский физико-технический институт, третье — Высшая школа экономики.

Читайте также: МГУ сохранил место в топ-200 мирового рейтинга вузов Times Higher Education

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Рейтинги вузов
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