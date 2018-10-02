Рогозин пообещал обойти Илона Маска на рынке космических услуг

Москва, , 00:20 — REGNUM Илон Маск — талантливый инженер и замечательный пиарщик, заявил 1 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку. Но надо отделять зерна от плевел. И когда мы слышим, что Роскосмос не может удешевить пуски, мы проигрываем на рынке пусковых услуг, Маск наступил, отдавил все пятки, но… Если вы посмотрите, по какой цене Маск продает Falcon Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то увидите чистый демпинг. На рынке, для того, чтобы выдавить Россию, он продает пуски от 40 до 50, а иногда от 50 до 60 млн долларов. Но от Пентагона он получает в среднем по 150 млн за каждый пуск. То есть понимаете, ему доплачивают, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом, и, конечно, Россия не может конкурировать. Мы же не можем от нашего Министерства обороны в 3−4-5 раз дороже цену за пуск в интересах нашей национальной безопасности», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса признал, что «игра несправедлива», однако рассказал о планах уже в обозримом будущем вернуть первое место на рынке.

«Мы сделаем все, чтобы выполнить все наши планы. А они заключаются в том, чтобы перейти на серийное производство замкнутого цикла новой ракеты «Ангара». В 2019 году мы проведем еще один пуск «Ангары», и с 2023 года начинаем ее серийное производство, доведя технические возможности и цену так, чтобы вновь вернуться на рынок космических пусковых услуг. Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю», — заверил руководитель корпорации.