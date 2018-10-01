Рогозин назвал главную версию появления дыры на корабле «Союз»

Москва, , 23:57 — REGNUM Причиной отверстия на корабле «Союз МС-09» не мог стать производственный брак, заявил 1 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе «Большая игра» на Первом канале.

Таковы оказались результаты работы комиссии, расследовавшей причины инцидента.

Он сообщил, что «остается версия производственного воздействия». Эксперты подтвердили, что повреждение было нанесено преднамеренно.

Теперь вторая комиссия должна установить, где именно было сделано отверстие — в космосе или на Земле.

Информация о появлении дыры бытовом отсеке корабля «Союз», пристыкованном к МКС, появилась в августе, когда произошла утечка воздуха. Члены экипажа нашли повреждение и закрыли его специальным герметиком.