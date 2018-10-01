Понедельник, 1 Октября 2018 года
22:16:12 МСК

Директор NASA заявил о лидерских позициях США в космосе

Наука

Джим Брайденстайн рассказал о роли агентства в изменении мира к лучшему

Директор NASA заявил о лидерских позициях США в космосе
Иллюстрация: United States Congress
Джим Брайденстайн

Вашингтон, 1 октября 2018, 21:11 — REGNUM  Национальное аэрокосмическое агентство США лидирует и будет лидировать в космосе, изменяя мир, заявил 1 октября директор NASA Джим Брайденстайн по случаю годовщины учреждения ведомства.

На странице NASA в Twitter Брайденстайн скромно описал роль NASA в мировой истории и пообещал новые великие успехи.

«1 октября мы отмечаем 60-й день рождения NASA. Наше великое агентство изменило мир к лучшему», — написал Джим Брайденстайн, вспомнив научные, авиационные и космические достижения.

По его словам, космическое лидерство Америки достигнет новых рубежей, оказывающих влияние на весь мир.

«Америка продолжит лидировать в космосе. Мы дойдем до новых вех, которые изменят мир. Мы будем вдохновлять новое поколение, которое будет основываться на нашем наследии», — заявил директор NASA.

Читайте также: СМИ: США нашли замену российским ракетным двигателям

Как сообщало ИА REGNUM, власти США заявили о планах создания военно-космического управления в Пентагоне, которое в перспективе должно выделиться в отдельное ведомство.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран готовит три спутника для запуска на околоземную орбиту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические программы иностранных государств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить