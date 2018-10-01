Легальные мигранты Италии не приветствуют прибытие нелегальных

Милан, Италия, , 18:43 — REGNUM Живущие в Италии легальные мигранты не приветствуют появление в стране мигрантов нелегальных, сообщает Il Giornale в понедельник, 1 октября, со ссылкой на исследование миланского Центра миграции и мультиэтничности.

В регионе Ломбардия, где проводилось исследование, живет особенно много легальных мигрантов — около 1 миллиона 150 тысяч человек, что составляет 22% населения, отмечает издание.

55,3% опрошенных легальных мигрантов полагают, что принимать нужно только тех, кто бежит от войны, но не тех, кто приезжает из экономических соображений. 12,2% полагают, что не нужно принимать вообще никого. Самыми жестко настроенными оказались выходцы из Китая и Албании.

Чем больше в стране появляется нелегальных мигрантов, тем меньше у правительства остается сил и средств на поддержку легальных, объясняют исследователи логику опрошенных.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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