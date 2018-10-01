Иран готовит три спутника для запуска на околоземную орбиту

Тегеран, , 17:43 — REGNUM Иран планирует в ближайшее время запустить на околоземную орбиту три спутника, заявил 1 октября журналистам руководитель иранского космического агентства Мортеза Барари.

По его словам, орбитальные аппараты могут быть запущены в космос не позднее апреля 2019 гола.

«Три иранских спутника «Пайам-е Амир-Кабир», «Дусти» и «Нахид», произведены, собраны и уже готовы к запуску», — цитирует слова Барари информагентство IRNA.

При этом глава космического агентства Ирана подчеркнул, что все три спутника являются аппаратами иранского производства.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA рассказали о планах по коммерческому использованию космоса