Понедельник, 1 Октября 2018 года
15:26:42 МСК

Британские ученые опровергли миф о высоком собачьем интеллекте

Наука

С решением несложных головоломок не хуже лучших друзей человека справлялись еноты

Лондон, 1 октября 2018, 14:25 — REGNUM  В ходе серии экспериментов исследователи из университета Эксетера (Великобритания) не смогли подтвердить превосходство интеллекта собак над интеллектом остальных животных. Результаты опытов были опубликованы в журнале Learning & Behavior.

По сведениям ученых, степень интеллектуального превосходства собак часто завышалась исследователями, к примеру, с решением несложных головоломок не хуже лучших друзей человека справлялись еноты, гиены и некоторые другие сородичи собак. Также в подражании человеку собак превосходят приматы и дельфины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские ученые выяснили, что пластик попадает в организмы птиц, летучих мышей и других животных не только через воду и почву. Крошечные частицы пластика содержатся в их основном рационе — комарах.

Читайте также: В организмах насекомых может содержаться пластик — британские ученые

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить