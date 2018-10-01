Британские ученые опровергли миф о высоком собачьем интеллекте

Лондон, , 14:25 — REGNUM В ходе серии экспериментов исследователи из университета Эксетера (Великобритания) не смогли подтвердить превосходство интеллекта собак над интеллектом остальных животных. Результаты опытов были опубликованы в журнале Learning & Behavior.

По сведениям ученых, степень интеллектуального превосходства собак часто завышалась исследователями, к примеру, с решением несложных головоломок не хуже лучших друзей человека справлялись еноты, гиены и некоторые другие сородичи собак. Также в подражании человеку собак превосходят приматы и дельфины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские ученые выяснили, что пластик попадает в организмы птиц, летучих мышей и других животных не только через воду и почву. Крошечные частицы пластика содержатся в их основном рационе — комарах.

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