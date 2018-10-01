Ученый-биофизик рассказал студентам ВятГУ о будущем нейротехнологий

Киров, , 13:55 — REGNUM О современном этапе развития нейротехнологий и их будущем студентам Вятского государственного университета рассказал на лекции ученый-биофизик из Сколковского института науки и технологий Максим Шараев, пишет 1 октября интернет-газета вуза.

Мероприятие прошло 27 сентября в рамках седьмого сезона просветительского проекта ВятГУ «Лекции в Политехническом». Шараев прочитал лекцию «Нейротехнологии: от биомедицины до персонализированного образования и киберспорта».

Актуальность нейронауки молодой ученый связывает с многоаспектным и глубоким изучением человека и продвижением науки в области изучения мозга. Этому способствует появление таких точных инструментов, как ИМРТ-сканер, чувствительный сенсор, энцефалограф и других. Также, по словам ученого, появились методы моделирования больших данных, а также прогресс в развитии вычислительных мощностей.

В рамках лекции ученый представил возможности нейровизуализации в медицине, образовании, киберспорте. Так, наука помогает слепым людям видеть мир — пусть в черно-белом цвете (через связь с интерфейсом компьютера), а благодаря предсказанию активности мозга у хирургов появляются объективные данные для лечения пациентов, в частности, инсульта и эпилепсии.

Говоря о будущем нейротехнологий, ученый обрисовал его как «фантастичное». В связи с развитием человека, его психики, может появиться, например, новый сенсор, который более чувствителен, чем все вместе взятые чувства человека. К этому, по словам, ученого ведет весь путь комплексного изучения человеческого мозга, где нейротехнологии — лишь часть айсберга. В ВятГУ при этом подчеркнули, что «время открытий уже наступило, важно лишь не упустить и не остановиться в движении».

Добавим, что под нейротехнологиями понимаются любые технологии, оказывающие фундаментальное влияние на представление о мозге и различных аспектах сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций.