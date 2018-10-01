Названы имена победителей Нобелевской премии по медицине — 2018

Стокгольм, , 13:04 — REGNUM Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуки Хондзё стали победителями Нобелевской премии по медицине в 2018 году, пишет газета El País 1 октября.

Жюри Каролинского института в Стокгольме присудило награду этим двум ученым за открытие способа терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. Победители получат около €940 тыс.

В прошлом году Нобелевская премия досталась ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу, благодаря которым стало известно, что в клетках живых существ содержатся «часы», синхронизированные с 24-часовым вращением Земли.