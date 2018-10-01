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Названы имена победителей Нобелевской премии по медицине — 2018

Наука

Жюри оценило их вклад в борьбу с раком

Стокгольм, 1 октября 2018, 13:04 — REGNUM  Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуки Хондзё стали победителями Нобелевской премии по медицине в 2018 году, пишет газета El País 1 октября.

Жюри Каролинского института в Стокгольме присудило награду этим двум ученым за открытие способа терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. Победители получат около €940 тыс.

В прошлом году Нобелевская премия досталась ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу, благодаря которым стало известно, что в клетках живых существ содержатся «часы», синхронизированные с 24-часовым вращением Земли.

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Нобелевская премия
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