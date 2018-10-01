«Без бумажки ты букашка»: об отношении к получению диплома

Барнаул, , 12:12 — REGNUM Вместе с реформой высшего образования меняется и отношение студентов к получению диплома. И судя по публикации, которой с редакцией ИА REGNUM поделился алтайский журналист и литератор Константин Гришин, отнюдь не в лучшую сторону.

«Зачем нужен диплом? Надо заниматься реальным делом, бизнесом. А диплом для порядка», — кто не слышал эту фразу в начале нулевых?

Но всё ли так просто и однозначно? Компетентные и честные преподаватели вуза иногда «с порога» говорят студентам:

«Программа вуза устарела в день вашего поступления. Старайтесь как можно больше узнать и прочитать сами. Не зацикливайтесь на конспектах и не учите их наизусть. Ищите собственные примеры для лекционных тезисов. Стажируйтесь».

Это идеальный вариант, а отчасти утопический и фантазийный, а иногда и реальный: будущие специалисты действительно стажируются. Преподаватель Алтайского государственного университета (АлтГУ) Людмила Комиссарова в материале ИД «Алтапресс» отмечала, что студенты, с одной стороны, прагматики до мозга костей. По её мнению, они блестяще владеют поисковыми системами. С другой стороны, им нужны «подсказки». Студенты расплывчато представляют свои цели и скептически относятся к пользе высшего образования.

Комментировать это нет смысла: ничто не ново под луной. В массе ребята пропускают мимо ушей «странную фразу». Они и их родители действительно прагматичны. Знают рынок труда. Знают, что работодатель задаст вопрос не «Что знаешь?», а «Что умеешь?», «Может быть, ты умеешь вести социальные сети? Или писать продающие тексты?».

Молодые люди получают информацию разными способами: от Googlе, «Википедии», качественных лекций на YouTube до верифицированных учеными электронных научных библиотек: ЕLIBRARY, например. В АлтГУ, и не только, существует направление удаленного обучения и проверки заданий. Ряд сертифицированных лекционных курсов от вуза оцифрован и доступен студентам online. Если говорить совсем просто: «Без бумажки ты букашка». Родители из среднего класса делают всё возможное, чтобы дитя заветную бумажку получило, а дальше — «сто путей, сто дорог».

К чему я веду? Реальность всё-таки сложнее. Несколько лет, проведенных в университете — это общение с достаточно взрослыми, компетентными и опытными людьми. Одна случайно брошенная фраза преподавателя может в корне изменить судьбу студента и направление его мыслей. Университет — это научная и творческая среда. Пять лет, проведенные в вузе — это пять лет самообразования за государственный счет или на коммерческой основе.

Десять лет назад я слышал забавные разговоры, ожидая в коридоре очереди на экзамен по античной мифологии:

«А Тесей что? А Ариадна что?», «Дидона такая ему и говорит: поезжай на остров… А Эней ей такой и отвечает…».

Всё это частности, мелочи, издержки и перегибы эпохи слабого развития средств телекоммуникации, не так ли?

Резюме на эту тему никто не сформулировал лучше, чем 19-летний недавний гимназист Владимир Ульянов в письме 1889 года, адресованном Министру Народного просвещения. Девятнадцатилетний Ульянов просил у министра помощи в трудоустройстве и обозначил проблему так:

«В течение двух лет, прошедших по окончании мною курса гимназии, я имел полную возможность убедиться в громадной трудности, если в невозможности, найти занятие человеку, не получившему специального образования».

Напомним, в 2018/2019 учебном году в Алтайских вузах учатся 50 тысяч студентов, из них более 10 тысяч — первокурсники.