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Видео: учёные разработали роботов, создающих объекты из стеклопластика

Наука

Роботы наматывают вокруг себя трубу, а затем в процессе печати сами поднимаются вверх

Массачусетс, США, 1 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Инженеры из Массачусетского технологического института (США) создали систему роботов, предназначенную для создания объектов из стеклопластика. Об этом сообщается на канале проекта в YouTube.

Принцип действия системы Fiberbots построен на том, что каждый робот наматывает вокруг себя трубу, а затем в процессе печати сам поднимается по ней вверх. При этом система управляется единым алгоритмом.

Отмечается, что каждый отдельный робот представляет собой ультрафиолетовый фонарь в надувающемся мягком корпусе. Робот получает стекловолокно и полимер из емкостей, расположенных на земле.

После наматывания одного участка робот перемещается внутри трубы, поднимается выше и после чего продолжает намотку стеклопластика. Всего строить объект могут 16 роботов, а высота конструкции может достигать 4,5 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инженеры из США создали робота, который может перемещаться по телу человека с помощью присосок, изучая состояние кожи.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: робот на присосках изучает кожу под микроскопом

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Робототехника
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