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Видео: робот на присосках изучает кожу под микроскопом

Наука

Робот может передать увеличенное изображение участка кожи

Массачусетс, США, 1 октября 2018, 11:26 — REGNUM  Инженеры из Массачусетского технологического института (США) создали робота, который может перемещаться по телу человека с помощью присосок, изучая состояние кожи. Видео размещено на YouTube.

Робот Skinbot оборудован микроскопом с подсветкой, благодаря чему он может передать увеличенное изображение участка кожи. Это может пригодиться для профилактики меланомы.

Робот может передвигаться прямо по поверхности кожи как горизонтально, так и вертикально. Предполагается, что следующая версия робота будет беспроводной.

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Робототехника
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