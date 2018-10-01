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Учёные заявили об опасности летучих мышей для человека

Наука

Летучие мыши являются переносчиками опасных бактерий, вызывающих тяжёлые заболевания

Учёные заявили об опасности летучих мышей для человека
Sweetaholic
Летучая мышь

Вашингтон, 1 октября 2018, 11:03 — REGNUM  Учёные из США и Великобритании пришли к выводу, что летучие мыши являются переносчиками опасных бактерий, вызывающих тяжёлые заболевания у людей и домашнего скота. Об этом сообщается в журнале PLOS.

Летучие мыши вида Desmodus rotundus переносят целый букет вирусов, а также бактерии из рода Bartonella. Согласно исследованию, проведённому в Перу и Белизе, 67% мышей являются носителями того или иного вида этих бактерий.

Отмечается, что такие бактерии вызывают у людей инфекционные заболевания, например бартонеллез. Для них характерна лихорадка, озноб, высокая температура. В некоторых случаях развивается гепатит, лимфаденит, эндокардит. Заболевания, вызываемые бартонеллой, могут быть весьма опасны и привести к летальному исходу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили, что обнаружили три новых штамма бактерии стафилококка, устойчивых к действиям антибиотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные нашли новые бактерии, устойчивые к антибиотикам

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Научные исследования
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