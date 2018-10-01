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Учёные нашли связь между бедностью и слабоумием

Наука

Свои выводы учёные сделали на основе анализа данных о более чем 20 тыс. европейцев

Прага, 1 октября 2018, 10:53 — REGNUM  Учёные из Чехии сделали вывод, что жизнь за чертой бедности в детстве может оказать негативное влияние на когнитивные функции в пожилом возрасте. Об этом сообщается в журнале Neurology.

Согласно выводам чешских учёных, люди, которые провели детство в бедности, в старости хуже запоминали слова и отличались небогатым словарным запасом. При этом бедность в детстве не влияла на скорость когнитивного спада в старости.

Свои выводы учёные сделали на основе анализа данных о более чем 20 тыс. европейцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные провели исследование влияния пола, возраста и генотипа на риск развития деменции.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные выявили влияние пола, возраста и генотипа на риск развития деменции

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Научные исследования
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