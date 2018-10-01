Крест ставить рано: мнение победителя конкурса «Навыки мудрых»

Иркутск, , 10:08 — REGNUM Многие участники первого российского чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+, проведённого на днях в Москве, отмечают его высокую организацию и актуальность. Вот и заведующая лабораториями кафедры маркшейдерского дела Иркутского национально исследовательского технического университета Лариса Шешкунова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM призналась, что впечатлена полученным опытом:

«Организовано было очень хорошо. Самая главное для меня в том, что удалось поработать с теми приборами, которых у нас просто нет в университете, к тому же я получила дополнительный опыт.

Считаю, что данный конкурс призван показать что люди категории 50+ ещё как работать могут! И с современными приборами им вполне по силам разобраться, и с современными программами.

По нашей компетенции на конкурсе была действительно борьба. Если у кого-то что-то не получалось, то искренне сожалели, расстраивались. И всё это было не для галочки у каждой команды, все были очень заинтересованы в том, чтобы выполнить хорошо работу и победить. Ну и себя, видимо, показать. Ведь не все в коллективе молодые, которые быстро усваивают, а мы доказали, что крест и на нас рано ставить».

Как уже сообщало ИА REGNUM, чемпионат среди специалистов возрастной категории 50+ проводился в рамках пенсионного послания президента Владимира Путина, поручившего правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации, чтобы люди старших возрастов могли пройти необходимое переобучение и получить новые навыки.

Мероприятие прошло на территории ВДНХ в Москве, где расположен образовательный комплекс «Техноград». На этой новой городской площадке для обучения и знакомства с различными профессиями для людей всех возрастов установлено около трёх тысяч единиц современного высокотехнологичного оборудования, аналоги которого используются на действующих предприятиях, а программы обучения разработаны с учётом реальных требований работодателей.

Чемпионат включал в себя 26 наиболее востребованных компетенций WorldSkills (электромонтаж, ресторанный сервис, малярные и декоративные работы, технологии моды, токарные работы на станках с ЧПУ, облицовка плиткой, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кондитерское дело, ИТ-решения для бизнеса, видеопроизводство, изготовление прототипов, сантехника и отопление, парикмахерское искусство, лабораторный химический анализ, хлебопечение, холодильная техника и системы кондиционирования, столярное дело, поварское дело, медицинский и социальный уход, электроника, промышленный дизайн, технологии композитов, администрирование отеля, флористика, геодезия, графический дизайн).

Участниками соревнований стали более 130 человек. В ряде мастер-классов в качестве экспертов выступили Герои труда Российской Федерации.