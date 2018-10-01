«На пенсию рано уходить»: о первом всероссийском чемпионате «Навыки мудрых»

Иркутск, , 10:06 — REGNUM Профессор кафедры маркшейдерского дела и геодезии Иркутского национально исследовательского технического университета Александр Загибалов поделился в интервью корреспонденту ИА REGNUM своим впечатлением об участии в первом всероссийском чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+.

«Мне очень понравился и конкурс и то, как на нём всё организовано было. Конечно задания кому-то могли показаться достаточно сложными, но специалистам они вполне по силам.

Полагаю, что значимость подобных мероприятий, что они проводится в рамках политики, проводимой государством в отношении людей предпенсионного возраста и пожилых. Чтобы эти люди чувствовали свою нужность для страны и себе могли доказать, что они действительно что-то могут и им ещё на пенсию рано уходить», — отметил профессор.

Напомним, чемпионат рабочих профессий среди специалистов возрастной категории 50+ проводился в Москве, на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, где расположена новая городская площадка для обучения и знакомства с различными профессиями для людей всех возрастов. Он инициирован по итогам пенсионного обращения российского президента Владимира Путина, где глава государства дал правительству поручение утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации.

Участникам чемпионата было предоставлено право соревноваться по 26 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills. Участие в этом мероприятии приняли более 130 человек из 26 регионов России.