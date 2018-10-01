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Астрономы вычислили сроки возможной гибели Вселенной

Наука

Темпы расширения Вселенной не так велики, как считалось ранее

Астрономы вычислили сроки возможной гибели Вселенной
Ян Матейко Астроном Коперник. Беседа с Богом. 1872

Токио, 1 октября 2018, 09:45 — REGNUM  В результате наблюдения за 10 млн галактик японские астрономы сделали вывод, что наша Вселенная продолжит существовать еще как минимум 140 млрд лет. Результаты наблюдений были опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

Отмечается, что исследователи, изучая вопрос о продолжительности существования Вселенной, составили подробную трехмерную карту распределения материи в космосе и обнаружили, что темпы расширения Вселенной не так велики, как считалось ранее.

Исходя из этого, ученые предположили, что наша Вселенная сможет просуществовать в десять раз дольше, чем уже существовала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученый из Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) в сотрудничестве с коллегой из Греции смоделировал возможную гибель Вселенной после прекращения ее эволюции.

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Астрономия
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