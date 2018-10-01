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Ученые ДВФУ сделали уникальные фото кометы Джакобини-Циннера

Наука

Эти снимки дадут возможность получить больше информации о свойствах космической пыли

Владивосток, 1 октября 2018, 05:34 — REGNUM  Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке смогли сделать уникальные фотоснимки кометы Джакобини-Циннера «в профиль», что поможет получить новые сведения о природе космической пыли, сообщает пресс-служба университета.

Сообщается, что на возможность сделать качественные снимки также повлияли благоприятные погодные условия в Приморском крае. Эти снимки дадут возможность получить больше информации о свойствах космической пыли. На основе полученных данных будет проведено научное исследование, а его результаты будут опубликованы в одном из авторитетных научных изданий.

Напомним, комета Джакобини-Циннера была открыта в 1900 году французским астрономом Мишелем Джакобини. Позднее, в 1913 году комета была снова обнаружена уже немецким ученым Эрнстом Циннером. Комета является прародителем метеорного потока Дракониды. В поле зрения с планеты Земля комета появляется раз в 6,6 года. Диаметр ее ядра примерно равен двум километрам.

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Астрономия
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