Эксперты назвали претендентов на Нобелевскую премию

Филадельфия, США, , 16:35 — REGNUM Аналитики из Clarivate Analytics назвали возможных претендентов на Нобелевскую премию в 2018 году в отчете, представленном на сайте компании.

Эксперты Clarivate Analytics отбирают возможных претендентов на Нобелевскую премию среди ученых, чьи работы цитируются наиболее часто.

Лидером в номинации «Физиология и медицина» по индексу цитирования стал профессор Института химических исследований Токийского университета Минору Канехиса, занимающийся биоинформатикой.

Среди физиков чаще всего цитировали Давида Авшалома из Чикагского университета и Артура Госсарда из Калифорнийского университета в Санта-Барбар. Американские ученые зафиксировали спиновый эффект Холла в полупроводниках.

Нобелевскую премию по химии может получить профессор Гарвардского университета Эрик Якобсен за разработку новых катализаторов.

Напомним, что имена лауреатов Нобелевской премии объявят в Стокгольме и Осло в октябре. Официальная церемония награждения пройдет 10 декабря 2018 года.