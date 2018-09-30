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Эксперты назвали претендентов на Нобелевскую премию

Наука

Эксперты Clarivate Analytics отбирают возможных претендентов на Нобелевскую премию среди ученых, чьи работы цитируются наиболее часто

Филадельфия, США, 30 сентября 2018, 16:35 — REGNUM  Аналитики из Clarivate Analytics назвали возможных претендентов на Нобелевскую премию в 2018 году в отчете, представленном на сайте компании.

Эксперты Clarivate Analytics отбирают возможных претендентов на Нобелевскую премию среди ученых, чьи работы цитируются наиболее часто.

Лидером в номинации «Физиология и медицина» по индексу цитирования стал профессор Института химических исследований Токийского университета Минору Канехиса, занимающийся биоинформатикой.

Среди физиков чаще всего цитировали Давида Авшалома из Чикагского университета и Артура Госсарда из Калифорнийского университета в Санта-Барбар. Американские ученые зафиксировали спиновый эффект Холла в полупроводниках.

Нобелевскую премию по химии может получить профессор Гарвардского университета Эрик Якобсен за разработку новых катализаторов.

Напомним, что имена лауреатов Нобелевской премии объявят в Стокгольме и Осло в октябре. Официальная церемония награждения пройдет 10 декабря 2018 года.

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Нобелевская премия
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