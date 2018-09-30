Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
08:40:36 МСК

NASA: Рядом с Землей пролетит астероид размером с Биг-Бен

Наука

Опасности столкновения нет

Вашингтон, 30 сентября 2018, 08:10 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о приближении к Земле крупного астероида SP1, длина которого составляет от 70 до 160 метров.

Этот астероид был обнаружен 19 сентября и был внесен NASA в список околоземных объектов. По размерам астероид сравним с башней Биг-Бена или колесом обозрения в Лондоне.

Астероид движется со скоростью 60 тыс. километров в час. 3 октября астероид будет находится на максимальном приближении к Земле — в точке, которая отстоит от поверхности планеты на 5,87 млн километров. Стоит отметить, что это в 15 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Астрономия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить