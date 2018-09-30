Научная программа экспедиции России на Луну ещё формируется

Москва, , 07:38 — REGNUM Научная программа планирующейся экспедиции России на Луну ещё пока определяется, и в данный момент разрабатываются варианты направлений лунных исследований. С таким заявлением выступил директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, его слова 30 сентября приводит ТК «Звезда».

По словам Петруковича, в данный момент рассматриваются различные возможности использования поверхности Луны. Так, участники будущей лунной экспедиции могут искать на поверхности спутника Земли запасы воды, в которой могут находиться следы простых органических веществ, что может объяснить ученым, как на планетах зарождалась жизнь.

Также лунную поверхность можно использовать для развертывания низкочастотного радиотелескопа, что на Земле осложнено наличием большого количества помех, отсутствующего на Луне. Кроме этого на Луне можно вести добычу местных ресурсов для создания стройматериалов и испытывать современную робототехнику.

Отметим, 22 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о том, что Россия может предложить свой проект окололунной космической станции, который может стать международным.