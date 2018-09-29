Российские ученые рассказали об эксперименте с биопринтером на МКС

Москва, , 15:26 — REGNUM Об эксперименте на Международной космической станции (МКС) с магнитным 3D-биопринтером рассказала пресс-служба РКК «Энергия» 28 сентября в видеоролике, опубликованном на канале корпорации в YouTube.

Представители РКК «Энергия» рассказали об эксперименте российской лаборатории «3D Биопринтинг Солюшенс». Биопринтер будет доставлен на МКС, где будут проводиться эксперименты по выращиванию живых тканей.

Ожидается, что экспериментальная разработка позволит выращивать органы из биоматериала конкретных пациентов в сильном магнитном поле в условиях низкой гравитации.

Первый этап эксперимента предусматривает выращивание образцов хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов заявил, что эффективность работы российского сегмента МКС снизилась в пять раз после того, как экипаж МКС был сокращен с трех до двух космонавтов.