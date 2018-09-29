На Большом адронном коллайдере обнаружили две новые частицы

Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР

Женева, Швейцария, , 13:43 — REGNUM Существование двух новых элементарных частиц подтвердили эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК), 27 сентября сообщает сайт Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Новые эксперименты на БАК подтвердили существование двух элементарных частиц из семейства барионов, которое предсказывалось после более ранних экспериментов в национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми.

Также было обнаружено косвенное свидетельство существования еще одной новой частицы, являющейся «экзотическим» мезоном, состоящим из двух кварков и двух антикварков.

Эксперты ЦЕРН подчеркивают, что эти открытия стали важным шагом в понимании сильного взаимодействия, являющегося одним из четырех фундаментальных взаимодействий в физике.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года на БАК был зафиксирован распад бозона Хиггса на кварк и антикварк, подтвердивший Стандартную модель.