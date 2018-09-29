Исследование магнитных полей в японской лаборатории завершилось взрывом

Токио, , 13:32 — REGNUM Эксперимент по удержанию сильного магнитного поля в Токийском университете завершился взрывом, 25 сентября сообщает IEEE Spectrum.

Группа физиков из Токийского университета под руководством Седзиро Такеямы занимается экспериментами по созданию контролируемых сверхсильных магнитных полей для исследования полупроводников.

Физикам удалось удерживать поле с магнитной индукцией 1200 Тесла около 40 миллисекунд, что является рекордным показателем для магнитного поля, создаваемого в закрытом помещении.

Как и ожидалось, эксперимент завершился разрушением медной трубки и стальной катушки. Взрыв оказался сильнее, чем предполагали расчеты. Дверь стальной клетки, в которой находилось устройство, была сорвана с петель. Седзиро Такеяма заверил, что учтет это при строительстве нового прибора, на котором японские исследователи планируют получить поле в 1500 Тесла.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября ученые из Токийского университета представили разработку автомобиля, на 90% состоящего из пластмассы.