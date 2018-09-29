Разработан двигатель для очистки земной орбиты от космического мусора

Лондон, , 21:01 — REGNUM Модель двигателя для спутника, сводящего космический мусор с орбиты, представила группа ученых под руководством Акиры Андо 26 сентября в статье в Scientific Reports.

В результате человеческой деятельности по освоению космоса на орбите Земли остаются неиспользуемые искусственные объекты и их фрагменты, которые называются «космическим мусором». Для продолжения деятельности в космосе человечеству придется решить проблему удаления таких объектов.

Группа ученых под руководством Акиры Андо из Университета Тохоку разработала двигатель для спутника, способного сводить космический мусор с орбиты. Особенностью этой концепции является идея использования двунаправленного плазменного двигателя, который одновременно воздействует на объект на орбите и стабилизирует положение спутника.

Исследователи провели испытания двигателя в вакуумной камере, которые доказали его пригодность для работы по сведению объектов космического мусора с орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа источник в космической отрасли заявил, что причиной появления микротрещины в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции, мог стать космический мусор.