Ученые: половина мировой популяции косаток отравлена канцерогенами

Орхус, Дания, , 09:28 — REGNUM Более половины мировой популяции косаток пострадало от воздействия полихлорированных дифенилов (ПХД), показало исследование ученых из Орхусского университета (Дания), 27 сентября сообщает пресс-служба университета.

Биологи из Орхусского университета в составе международной группы провели исследование влияния ПХД на популяцию косаток во всем мире.

ПХД представляют собой негорючие маслянистые жидкости, хорошо проводящие тепло. Впервые ПХД были синтезированы в США в 1929 году, после чего активно использовались в мировой химической промышленности. Позже исследования выявили мутагенное действие ПХД, а в 2001 году 151 страна подписала Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, запрещающую производство ПХД.

Исследование биологов показало, что ПХД, накопившиеся в окружающей среде, продолжают оказывать негативное воздействие на фауну.

Исследование проводилось на мировой популяции косаток. Ученые собрали данные о концентрации ПХД в подкожном жире 351 косатки из различных регионов мира. Было установлено, что концентрация этого вредного вещества достигает 1,3 грамма на килограмм (опасной считается концентрация от 50 миллиграммов на килограмм).

Ученые показали, что в регионах с высоким содержанием ПХД, популяция косаток сократилась вдвое с 1960-х годов. Дело в том, что ПХД негативно влияют на репродуктивную функцию животных и может передаваться детенышам с материнским молоком.

Исследователи спрогнозировали дальнейшее сокращение популяции косаток и призвали усилить борьбу с ПХД.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе группа активистов из сахалинской организации «Друзья океана» отправилась в первую экспедицию в Охотское море для общественного мониторинга за отловом косаток и белух.

Отлов косаток и белух в России разрешен только в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях, однако Генпрокуратура РФ фиксировала случаи незаконного отлова млекопитающих в Охотском море.