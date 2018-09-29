Россия и Китай собрались вместе исследовать Луну

Пекин, , 01:02 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в исследовании космоса, в частности об исследованиях Луны, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Помимо исследования Луны, стороны договорились о совместных разработках по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, низкоорбитальной системы мобильной связи и мониторингу космического мусора. Также, согласно протоколу, Россия и Китай будут совместно работать в сфере спутниковой навигации.

Протокол был подписан на 19-м заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса Российско-Китайской комиссии, проходившем 28 сентября в Пекине. Следующее заседание пройдет в Москве в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на саммите стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) была подписана Конвенция о сотрудничестве в области исследования космоса в мирных целях. Конвенцию подписали лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Отмечается, что Конвенция открыта для присоединения любой страны — члена СНГ.

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