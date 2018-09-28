1938. Неудобная для Европы годовщина

Александр Мазурицкий, , 20:27 — REGNUM

В последнее время с какой-то внутренней тревогой стал ожидать празднования Дня Победы 9 мая. Почему-то в этот день, вместо того чтобы отдать дань уважения ещё живущим среди нас участникам этой страшной войны, вспомнить о наших погибших и просто помолчать, начинают муссировать пакт Молотова-Риббентропа. Причём всё это в последние годы происходит с завидным постоянством. Представляю, какая вакханалия начнётся в СМИ, как это принято говорить, наших «партнёров» в августе 2019 г., в год 80-летия принятия этого документа.

И также прогнозирую отсутствие их реакции на другую годовщину. 29 сентября 2018 г. исполняется 80 лет со дня подписания Великобританией, Францией, Италией и Германией Мюнхенского договора 1938 года. Напомним непосвящённым, что в результате его подписания Чехословакия была брошена под ноги Гитлера, а Польша «оттяпала» у Чехословакии Тишинскую область.

Причина такого забвения совершенно очевидна: ещё раз обозначить то, что в развязывании Второй мировой войны якобы виновен Советский Союз.

Не будем тратить время уважаемых читателей на оценку и анализ этого события. Оставим всё это профессиональным историкам, но хотелось бы здесь привести один весьма любопытный документ.

«Из письма посла США в Испании К. Бауэрса бывшему послу США в Германии У.Э. Додду о результатах Мюнхенского соглашения.

3 ноября 1938.

Сан Жоан де Люс. 3 ноября 1938 г.

Дорогой Додд! Мюнхенский мир за одну ночь свёл Францию до положения жалкой второсортной державы, лишив её тщательно культивировавшихся друзей и всеобщего уважения, а Англии нанёс такой сокрушительный удар, какой она не получала в течение последних 200 лет. Полтора века назад за такой мир Чемберлена засадили бы в Тауэр, а Даладье казнили на гильотине. Я по горло сыт мифами о красной коммунистической угрозе. Могут ли даже дураки не видеть, что начиная с 1935 г. мы находимся в гуще всемирного фашистского развития? Я внимательно следил за русскими в Лиге Наций и в Комитете по невмешательству и без колебаний скажу, что Литвинов является единственным министром иностранных дел, который говорит на языке элементарной честности. Коммунистическая опасность наступает нам на пятки! Но ведь именно фашистская Япония пытается сокрушить Китай с помощью оружия; фашистская Германия изнасиловала Австрию с помощью оружия; фашистская Италия похитила Абиссинию с помощью оружия; фашистская Германия и Италия и профашистски настроенный Чемберлен сделали то же самое с Испанией, где они всё ещё выступают с оружием в руках! А что сделала Россия?

Вы совершенно правы относительно фашистской опасности у нас дома. Я вижу многих американцев, которые живут здесь и в Биарице на дивиденды и являются явными фашистами. Я сожалею о Лиге (Наций). Это уже не Лига Вильсона (бывший президент США, один из инициаторов создания Лиги Наций). Она потерпела полный провал, так как стала собственностью чемберленовской Англии. Франция содействовала её краху, но она была принуждена к этому Чемберленом, как, насколько мне известно, и в случае с Испанией. Привет и наилучшие пожелания. Искренне Ваш Клод Бауэрс».

(US library of Congress. Manuscript Division. Dood s Papers Box 56). Мировые войны ХХ века. Книга 4. Москва: Наука. 2005. С. 28−29).

Любопытно, что черта под Мюнхенским договором 1938 года была подведена в декабре 1973 года, когда председатель правительства ЧССР Л. Штроугал и министр иностранных дел Чехословакии Б. Хнёупек, с одной стороны, и федеральный канцлер ФРГ В. Брандт и министр иностранных дел В. Шеел — с другой, подписали в Праге договор «О взаимных отношениях».

В преамбуле договора обозначалось, что стороны заключили договор, «руководствуясь намерением создать прочные основы для развития добрососедских отношений, стремясь укрепить мир и безопасность в Европе» и «признавая, что Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года было навязано Чехословацкой Республике нацистским режимом под угрозой применения силы».

В статье 1 было указано, что «ЧССР и ФРГ считают Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года, имея в виду свои взаимные отношения в соответствии с настоящим договором, ничтожным».

Статья 2 регулировала правовые последствия признания недействительным Мюнхенского соглашения.

Естественно, что каждый после прочтения приведённого выше письма найдет в этом документе своё. В нём описаны события, которые произошли 80 лет назад. Но, на мой взгляд, многое звучит так современно, что становится страшно. Передо мной же после ознакомления с письмом возник явный образ граблей, на которые постоянно наступает «цивилизованное человечество». Никто из уроков истории уроков извлекать не хочет. И в результате за нежелание учиться одному поколению за другим приходится расплачиваться человеческими жизнями. Можно только сожалеть, что в современной Европе преданы забвению слова чехословацкого журналиста-антифашиста Юлиуса Фучика, казнённого в 1943 году в берлинской тюрьме Плётцензее.

«Люди, я любил вас, будьте бдительны!»