ЦНИИмаш разработает для Роскосмоса сценарии пилотируемых миссий до 2035 г

Москва, , 13:07 — REGNUM Головной научный институт ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш проведёт оценку целесообразности сотрудничества с другими странами в перспективных пилотируемых космических программах до 2035 года. Соответствующий заказ поступил от Роскосмоса.

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Согласно дополнительному соглашению к контакту между Роскосмосом и ЦНИИмашем, специалисты вуза также осуществят разработку сценариев освоения Луны вместе с другими странами, пишет РИА Новости. Должны быть определены объём и прогноз ресурсного обеспечения развития пилотируемой космонавтики России. Отмечается, что работы должны быть выполнены до 10 декабря 2018 года.

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Королёве создадут центр по разработке полётов к Луне

Как сообщало ИА REGNUM, первый полёт российского космонавта к Луне может состояться в 2024 году. Предполагается, что он примет участие в совместном российско-американском проекте по строительству окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. В соответствии с договором о намерениях, российская сторона может изготовить шлюзовую камеру станции, которая будет предназначена для выходов экипажей в открытый космос.

Добавим, что в апреле в России стартовал конкурс научно-технических проектов по освоению Луны «Луна: город первых», организованный госкорпорацией «Роскосмос», Министерством образования и науки РФ и Московским государственным университетом (МГУ) им. Ломоносова. Дошкольники, школьники и студенты, а также сотрудники конструкторских и архитектурных бюро должны изобразить своё видение первой космической лунной станции России в одном из визуальных форматов.

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