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Университет МИСиС подготовит специалистов для работы в CERN

Наука

Молодые специалисты освоят разработку перспективных технологий и приложения за рамками физики высоких энергий

Москва, 28 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  Национальный исследовательский технологический университет МИСиС выступил партнером Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в сфере подготовки специалистов по образовательному проекту «Перспективные решения, технологии, методики и материалы для поиска новых физических эффектов», сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

Этот курс реализуется НИТУ МИСиС и CERN с 2017 года. Его основной целью является подготовка специалистов в области разработки перспективных технологий и материалов, которые будут использоваться при поиске новых физических эффектов в экспериментах CERN, а также для приложений за рамками физики высоких энергий.

Партнерами проекта также выступают INFN, Неаполитанский университет имени Фридриха II, Цюрихский университет, Королевский колледж Лондона, а также ряд российских университетов и компаний.

Совместная образовательная программа стартовала в университете 26 сентября. Ее открыл профессор Имперского колледжа Лондона Митеш Патель. Он прочитал лекцию с обзором фундаментальных аспектов физики частиц. Предполагается, что слушатели, успешно сдавшие итоговый экзамен, получат сертификат НИТУ МИСиС и CERN.

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