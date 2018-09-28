Ученые открыли способ влияния на генотип смертельно опасной водоросли

Сан-Диего, США, , 11:52 — REGNUM Исследователи из института океанографии в Сан-Диего (США) определили в геноме диатомовой водоросли Pseudo-nitzschia australis группы генов, отвечающих за выработку токсина, вызывающего галлюцинации, спазмы и гибель морских животных и птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В научной статье рассказывается о том, что ученые обратили внимание на поражения птиц и морских животных в районах моря, где бурно «цвела» вода в результате размножения бурых или сине-зеленых водорослей.

Исследователи выяснили, что гибель животных была вызвана накоплением в морской воде ядовитой домоевой кислоты, выделяемой водорослями вида Pseudo-nitzschia australis. Экспериментируя с геномом водоросли, ученые открыли в нём группы генов, влияя на которые можно блокировать выработку смертельно опасного вещества.

Читайте также: Француз и его американский брат встретятся благодаря исследованию ДНК

Как сообщало ИА REGNUM, в Атлантическом океане нашли ранее неизвестных науке необычных обитателей коралловых рифов — рыбок «кислотной» розово-желтой расцветки назвали Tosanoides Aphrodite в честь древнегреческой богини любви.

Читайте также: Неизвестных науке пёстрых рыб нашли в Атлантике