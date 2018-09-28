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Ученые открыли способ влияния на генотип смертельно опасной водоросли

Наука

Гибель животных была вызвана накоплением в морской воде ядовитой домоевой кислоты, продуцируемой водорослями вида Pseudo-nitzschia australis

Ученые открыли способ влияния на генотип смертельно опасной водоросли
Oregon State University
Pseudo-nitzschia australis

Сан-Диего, США, 28 сентября 2018, 11:52 — REGNUM  Исследователи из института океанографии в Сан-Диего (США) определили в геноме диатомовой водоросли Pseudo-nitzschia australis группы генов, отвечающих за выработку токсина, вызывающего галлюцинации, спазмы и гибель морских животных и птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В научной статье рассказывается о том, что ученые обратили внимание на поражения птиц и морских животных в районах моря, где бурно «цвела» вода в результате размножения бурых или сине-зеленых водорослей.

Исследователи выяснили, что гибель животных была вызвана накоплением в морской воде ядовитой домоевой кислоты, выделяемой водорослями вида Pseudo-nitzschia australis. Экспериментируя с геномом водоросли, ученые открыли в нём группы генов, влияя на которые можно блокировать выработку смертельно опасного вещества.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Атлантическом океане нашли ранее неизвестных науке необычных обитателей коралловых рифов — рыбок «кислотной» розово-желтой расцветки назвали Tosanoides Aphrodite в честь древнегреческой богини любви.

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Научные исследования
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