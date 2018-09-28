Ученые разработали терапию с адресным лечением раковых опухолей

Нижний Новгород, , 11:34 — REGNUM Ученые Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработали новый тераностический комплекс, который позволяют доставлять значительное количество лекарств непосредственно в опухоль, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

Преимуществом такой терапии является адресное действие токсина и уменьшение побочных эффектов вследствие меньшего накопления лекарственных средств в важных органах пациента.

Разработанный тераностический комплекс содержит два токсических модуля — источник бета-излучения 90Y и адресный токсин DARPin-PE40, которые оказывают токсическое воздействие на опухолевые клетки посредством различных механизмов. При использовании двух различных токсических модулей наблюдался сильный синергетический эффект, т. е. общий эффект двух токсикантов был более чем на порядок выше, чем сумма отдельных токсических эффектов.

«Мы предполагаем, что адресный токсин блокирует синтез белка в клетках, тогда как источник бета-излучения 90Y вызывает образование свободных радикалов и активных форм кислорода в клетках опухоли наряду с прямым повреждением макромолекул, — пояснил заведующий кафедрой биофизики ННГУ профессор Владимир Воденеев.

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По его словам, значительное увеличение токсичности терапевтического комплекса по сравнению с его отдельными модулями было связано с нарушением синтеза белка, участвующего в антиоксидантной защите и восстановлении вызванного ионизирующим излучением повреждения.

По мнению ученых, разработанный терапевтический комплекс, содержащий два токсических модуля с различным терапевтическим действием, более эффективен при лечении разнородных опухолей с пониженной резистентностью к лекарственным средствам. Полученные результаты показывают перспективность эффективной комбинированной онкотерапии, которая может быть внедрена в клинической практике.

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