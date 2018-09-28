Ученые разработали терапию с адресным лечением раковых опухолей

Нижний Новгород, 28 сентября 2018, 11:34 — REGNUM Ученые Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработали новый тераностический комплекс, который позволяют доставлять значительное количество лекарств непосредственно в опухоль, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.
Преимуществом такой терапии является адресное действие токсина и уменьшение побочных эффектов вследствие меньшего накопления лекарственных средств в важных органах пациента.
Разработанный тераностический комплекс содержит два токсических модуля — источник бета-излучения 90Y и адресный токсин DARPin-PE40, которые оказывают токсическое воздействие на опухолевые клетки посредством различных механизмов. При использовании двух различных токсических модулей наблюдался сильный синергетический эффект,
«Мы предполагаем, что адресный токсин блокирует синтез белка в клетках, тогда как источник бета-излучения 90Y вызывает образование свободных радикалов и активных форм кислорода в клетках опухоли наряду с прямым повреждением макромолекул, — пояснил заведующий кафедрой биофизики ННГУ профессор Владимир Воденеев.
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По его словам, значительное увеличение токсичности терапевтического комплекса по сравнению с его отдельными модулями было связано с нарушением синтеза белка, участвующего в антиоксидантной защите и восстановлении вызванного ионизирующим излучением повреждения.
По мнению ученых, разработанный терапевтический комплекс, содержащий два токсических модуля с различным терапевтическим действием, более эффективен при лечении разнородных опухолей с пониженной резистентностью к лекарственным средствам. Полученные результаты показывают перспективность эффективной комбинированной онкотерапии, которая может быть внедрена в клинической практике.
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