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В ЮАР обнаружен новый вид гигантсткого динозавра

Наука

Ученые дали ему название Ledumahadi mafube

Йоханнесбург, ЮАР, 28 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  В ЮАР палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, живших 200 млн лет назад, пишет издание Current Biology.

Группа ученых из университета Йоханнесбурга во главе с Блэром МакФи обнаружила кости неизвестного вида неподалеку от города Кларенс у границы с Лесото. Длина бедра этого животного составляла 4 фута (1,2 м) — это значит, этот вид был крупнейшим позвоночным, обитавшим на Земле 200 млн лет назад.

Ученые определили, что этот вид был близок к бронтозаврам: огромные травоядные животные с массивными ногами, длинной шеей и маленькой головой. Ему дали название Ledumahadi mafube, что на южноафриканском языке сесото означает «раскаты грома на рассвете».

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Палеонтология
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