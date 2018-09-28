В ЮАР обнаружен новый вид гигантсткого динозавра

Йоханнесбург, ЮАР, , 09:34 — REGNUM В ЮАР палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, живших 200 млн лет назад, пишет издание Current Biology.

Группа ученых из университета Йоханнесбурга во главе с Блэром МакФи обнаружила кости неизвестного вида неподалеку от города Кларенс у границы с Лесото. Длина бедра этого животного составляла 4 фута (1,2 м) — это значит, этот вид был крупнейшим позвоночным, обитавшим на Земле 200 млн лет назад.

Ученые определили, что этот вид был близок к бронтозаврам: огромные травоядные животные с массивными ногами, длинной шеей и маленькой головой. Ему дали название Ledumahadi mafube, что на южноафриканском языке сесото означает «раскаты грома на рассвете».