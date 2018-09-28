Вертолеты Ми-8 вылетели в Казахстан на разведку района посадки «Союза»

Челябинск, , 09:03 — REGNUM Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) министерства обороны РФ проведут в Казахстане разведку предполагаемой посадки корабля «Союз МС-08», сообщили 28 сентября в пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что с военного аэродрома Упрун (Челябинская область) вылетели специалисты, которые проведут разведку на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники и искусственных сооружений на месте предполагаемого и запасного районах посадки корабля.

Напомним, посадка космического корабля «Союз МС-08» запланирована на 4 октября.

Ранее в Челябинской области прошли учения по эвакуации космонавтов из водоема. Согласно сценарию, на середину озера приземлился экипаж МКС. Чтобы эвакуировать космонавтов, на объект прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии. Капсула с космонавтами была эвакуирована с использованием специального крана. После этого летчиков спасли на вертолете.

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