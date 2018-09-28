Норвегия успешно запустила в космос первую отечественную ракету

Осло, , 08:25 — REGNUM Норвегия успешно запустила в космос первую ракету, которая была полностью разработана и произведена в стране, сообщает NRK.

По данным телеканала, запуск ракеты был произведен 27 сентября с космического центра Андойя. На ракете установлен отечественный двигатель, который использует жидкое и твердое топливо. Ранее Норвегии приходилось заказывать двигатели у иностранных компаний.

Вес ракеты стоимостью €10,5 млн составляет 800 кг, высота — девять метров. Отмечается, что на орбите она не сможет находиться, поскольку слишком маленькая.

Как сообщало ИА REGNUM в России планируют создать крылатую ступень многоразовой ракеты-носителя, которая сможет возвращаться на космодром на сверхзвуковой скорости.

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