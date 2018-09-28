Япония опубликовала видео с кадрами с поверхности астероида

Токио, , 02:52 — REGNUM Японское космическое агентство JAXA опубликовало на своем официальном сайте фотографии, сделанные беспилотными роверами на поверхности астероида Рюгу. Часть этих кадров была смонтирована в небольшой видеоролик.

Отмечается, что это не первые кадры, которые были опубликованы с поверхности астероида, однако их демонстрация в видеоролике происходит впервые. Каждый из кадров в видео демонстрируется не более секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало первые фотокадры с поверхности астероида Рюгу. Роверы на этот астероид были доставлены автоматической межпланетной станцией «Хаябуса-2», который совершил первую в истории успешную посадку на поверхность астероида.

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