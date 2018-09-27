В Норвегии сообщили о запуске в космос первой отечественной ракеты

Осло, , 18:06 — REGNUM Норвегия впервые запустила в космос ракету, разработанную и созданную собственными силами, сообщает 27 сентября телекомпания NRK.

По информации телекомпании, ссылающейся на начальника отдела космического центра Кулбьорна Бликса, запуск был успешным.

Ракета была запущена из космического центра Андойя. На ней установлен двигатель, созданный норвежской компанией Nammo. Это первый в Европе двинатель, использующий и твердое, и жидкое топливо.

Космический центр заявляет, что ракета смогла пролететь 107 км и пересекла границу земной атмосферы и космоса. Девятиметровая ракета весом 800 кг не смогла остаться на орбите и упала в море.

Уточняется, что стоимость ракеты составила 10,5 миллионов евро.

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