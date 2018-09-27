Новгородскую повседневность обсудили на международной научной конференции

Великий Новгород, , 17:43 — REGNUM В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого начала работу VI Международная научная конференция «Новгородика — 2018. Повседневная жизнь новгородцев: история и современность». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, её участниками стали около ста учёных из различных регионов России, а также из Латвии и Швеции.

«Повседневная жизнь новгородцев — всё, что я увидел здесь за 10 месяцев работы — зависит от самих новгородцев, она может быть разной. Можно превратить её в тихую курортную жизнь, а можно ей придать такую динамику, что позавидует любой житель мегаполиса», — отметил исполняющий обязанности ректора Новгородского государственного университета Юрий Боровиков.

По мнению руководителя новгородской группы Санкт-Петербургского Института истории РАН, профессора НовГУ Бориса Ковалева, «нет ничего сложнее, чем изучение повседневности».

«Нет ничего сложнее, чем изучение тех проблем, что не откладываются в памяти людей, в письменных источниках, поскольку являются понятным, окружающим нас миром. Поэтому интересно и важно отследить не только наиболее веховые и знаковые события, а то, что составляет некий естественный фон», — пояснил он.

По мнению Ковалева, «реалии повседневной жизни нашего общества не очень сильно и меняются, а следовательно, изучая, что было сто лет назад или раньше, мы можем предсказать, а может даже и предотвратить то, что может произойти с нами в недалёком или далёком будущем».

Профессор НовГУ, руководитель проекта «Новгородика-2018» Татьяна Шмелёва отметила, что «повседневность — такая вещь, что повсюду, везде, и приглашённые учёные нашли — каждый у себя — повседневный поворот своей темы».

В итоге тема очередной «Новгородики» смогла объединить гуманитариев разных специальностей — историков, юристов, философов, политологов, психологов, специалистов по современной коммуникации.

Напомним, что конференция «Новгородика» проводится в Великом Новгороде с 2006 года, каждая завершается публикацией сборника научных трудов. Нынешний трёхдневный форум поддержал Российский фонд фундаментальных исследований.