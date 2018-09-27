В Калининградской области представят лучшие российские разработки в IT

Калининград, , 17:32 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к участникам VI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IТ.2018», который впервые пройдет в Калининградской области — с 9−10 октября в Светлогорске. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

«Каждый год ваш форум собирает увлечённых своим делом профессионалов со всей России. Формируются горизонтальные связи между регионами, идёт активный обмен опытом и идеями, в обсуждениях находятся оригинальные решения. За годы проведения «ПРОФ-IT» почти все регионы представили на форуме свои проекты. И это действительно лучшие практики, реальные внедрения, которые решают многие социальные задачи и повышают качество жизни людей, их доверие к органам власти. Эти задачи не могут быть решены без надежной и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры, основой которой являются отечественные разработки, — отметил в своём обращении Сергей Кириенко.

Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» организован и ежегодно проводится Экспертным центром электронного государства c 2013 года. В этом году главной темой площадки станет «Цифровые технологии — качество жизни, безопасность и доверие к государству».