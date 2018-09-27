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Японский грузовой космический корабль успешно пристыковался к МКС

Наука

Беспилотный орбитальный грузовик «Конотори-7» (HTV7) доставил на станцию пять тонн различных грузов

Токио, 27 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  Японский беспилотный космический корабль «Конотори-7» успешно пристыковался к Международной космической станции с пятью тоннами груза на борту, сообщает 27 сентября японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Агентство вело прямую трансляцию стыковки грузовика с МКС. На орбитальную станцию доставлены ресурсы жизнеобеспечения экипажа, а также материалы и оборудование для научных экспериментов.

Кроме того, на МКС передана капсула для экспериментальной отправки небольших грузов на Землю и два микроспутника STARS-Me, которые будут использованы для орбитального эксперимента по тестированию инженерных идей проекта «космический лифт».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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