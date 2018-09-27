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Палеонтологи изучают найденные под Самарой останки древнейших амфибий

Наука

Учёным удалось обнаружить самый полный на сегодняшний день скелет лабиринтодонта в России

Самара, 27 сентября 2018, 14:42 — REGNUM  Самарские палеонтологи приступили к изучению останков ископаемых амфибий, которые обитали в регионе 245 млн лет назад. В руках у учёных оказался почти целый скелет лабиринтодонта. Несмотря на отсутствие головы, хвоста и конечностей, позвоночник и рёбра хорошо сохранились, сообщает ОТР.

По словам исследователей, на сегодняшний день это самый полный скелет этого ископаемого животного в России. Раньше попадались лишь фрагменты черепов или отдельные кости.

Также в ходе экспедиции был обнаружен и самый полный череп другой амфибии — ветлугозавра. В настоящее время его отправили в Москву на препарировании. Если окаменелость будет признана уникальной, то она останется в Московском палеонтологическом музее. А вот скелет лабиринтодонта скоро войдёт в экспозицию музея Алабина в Самаре.

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Археология
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