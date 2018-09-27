Участников фестиваля науки Юга России приглашают на «Ростов-Арену»

Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоится фестиваль науки Юга России, основной темой которого станет искусственный интеллект. В этом году местом проведения мероприятия выбран стадион ЧМ-2018. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Южного федерального университета.

На «Ростов-Арене» 20−21 октября будет организована работа девяти основных тематических модулей. Это воздушный транспорт, автотранспорт, энергетика, финансы, пища, медицина, морской транспорт, нейрокоммуникации, безопасность. Их представят вузы, научно-исследовательские институты, компании и предприятия всего Юга России.

«Фестиваль призван дать новый импульс развитию инноваций, собрать на одной площадке единомышленников в лице авторитетных ученых, экспертов и молодых людей, делающих первые шаги в науке», — отмечала ранее министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

В рамках фестиваля запланировано выступление лекторов, проведение олимпиады для абитуриентов и мастер-классы.