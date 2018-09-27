В Екатеринбурге планируют создать центр по разработке «умных» материалов

Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) приступил к работе над заявкой на конкурс Минобрнауки России, победа в котором обеспечит создание в Екатеринбурге научного центра по разработке «умных» материалов. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Основой для заявки станет часть проектов, которые уже активно реализуются в вузе. «Эти проекты связаны с материалами для электрохимической энергетики, новыми магнитными материалами для электроники, сенсорики, низкоразмерными модификациями углерода», — сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По его словам, передовым направлением в создании новых функциональных материалов является проектирование их свойств на основе методов машинного обучения. Такие материалы востребованы в экологической энергетике, персонализированной медицине, фотонике, сельском хозяйстве.

Также уральский вуз продолжает работу над заявкой по созданию в Екатеринбурге научно-образовательного центра в рамках национального проекта «Наука». Кокшаров пояснил, что Екатеринбург обладает необходимым потенциалом и возможностями для создания такого центра, а работа ученых в нем позволит «развивать новейшие образовательные технологии и выполнять научные исследования на мировом уровне».

Национальный проект «Наука», в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, позволит вывести Россию в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в ключевых областях научно-технологического развития. К 2024 планируется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.

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