В Ростове-на-Дону обсуждают современное состояние черноземов

Ростов-на-Дону, , 09:12 — REGNUM Стратегии сохранения и увеличения почвенных ресурсов обсудили участники II Международной научной конференции «Современное состояние черноземов», которая проходит в эти дни в Южном федеральном университете (ЮФУ). Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие началось 25 сентября с пленарного заседания. В нем приняли участие представители ученых сообществ из 14 стран мира. В течение пяти дней конференции планируется обсудить различные вопросы использования и улучшения почвы. Основные дискуссии будут посвящены факторам почвообразования в формировании полигенетического почвенного покрова, роли почвенного покрова в обеспечении продовольственной безопасности страны, аспектам оценки, охраны и рационального использования почвенного покрова с участием черноземов и другим темам.

Выступивший на пленарном заседании профессор молдавского Института почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо Валериан Чербарь сообщил, что Молдавия и Ростовская область «имеют общий дом» — зону черноземов, — и что ученые совместными усилиями продолжат решать задачи в этой области науки.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Дмитрий Репка сообщил, что результаты отрасли растениеводства напрямую зависят от состояния почвы, которая является основным средством производства, позволяющим, благодаря своим специфическим особенностям, получать материальные блага.

Продолжением мероприятие станет Международная школа-семинар для молодых ученых «Почвоведение и глобальные вызовы современности: изменение климата, проблемы гео‑ и биомедицины, судебно-почвоведческой экспертизы», которая пройдет сегодня в зале Ученого совета ЮФУ.

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